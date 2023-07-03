بيانات: صادرات كوريا الجنوبية إلى أمريكا تصعد بأعلى من 5% سنويًا

شهدت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة ارتفاعا بأعلى من 5% سنويًا في المتوسط خلال العقد الماضي، بفضل اتفاقية التجارة الحرة الثنائية المبرمة بين البلدين عام 2012، مقارنة مع زيادة بنسبة 1.5% في إجمالي صادرات البلاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن معهد كوريا للسياسة الاقتصادية الدولية.

و قال المعهد في بيان اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، أن شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة قفزت إلى 96.3 مليار دولار في عام 2021 من 56.4 مليار دولار في عام 2011، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 5.5% في المتوسط، وخلال هذه الفترة، ارتفعت الصادرات الإجمالية للبلاد بنسبة 1.5% على أساس سنوي من 555.2 مليار دولار إلى 644.4 مليار دولار.

وأضاف أن صادرات قطاعات المواد الكيميائية والصلب والسيارات إلى الولايات المتحدة أظهرت نموًا ملحوظًا بفضل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، كما ارتفعت مبيعات الصناعات عالية التقنية بأكثر من 50%، كما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 5% في المتوسط سنويًا إلى 73.2 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بنمو إجمالي واردات كوريا الجنوبية بنسبة 1.6% ما بين عامي 2011-2021.

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة ارتفع إلى 19.3 مليار دولار سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2012-2021، مقارنة بمتوسط سنوي قدره 9.3 مليارات دولار من 2007-2011.