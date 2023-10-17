بيانات: صادرات النفط السعودي عند قاع 28 شهرا في أغسطس

هبطت صادرات السعودية من النفط الخام في أغسطس للشهر الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى منذ 28 شهرا، حسبما أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

وانخفضت صادرات الخام في أغسطس 7.1 % إلى 5.58 مليون برميل يوميا من 6.01 مليون برميل في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

واتفقت السعودية وروسيا على خفض طوعي لإمدادات النفط بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا، أو ما يزيد على واحد بالمئة من الطلب العالمي، حتى نهاية العام.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر إن تخفيضات إمدادات أوبك+ ستستمر حتى 2024 وربما بعد ذلك، وهو إجراء من شبه المؤكد أن يدعم أسعار النفط.

وتراجع إنتاج الخام السعودي إلى 8.92 مليون برميل يوميا في أغسطس، بانخفاض 95 ألف برميل عن يوليو تموز، في حين ارتفعت المخزونات 4.16 مليون برميل إلى 150.89 مليون.

وعالجت المصافي المحلية 2.53 مليون برميل يوميا من الخام في أغسطس، بانخفاض مقداره 2900 برميل، بينما ارتفع حرق الخام المباشر 134 ألف برميل يوميا إلى 726 ألفا، وارتفعت صادرات المملكة من المنتجات النفطية 182 ألف برميل يوميا إلى 1.33 مليون في أغسطس.

وتقدم بيانات التصدير الشهرية من السعودية ودول أخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جودي والتي تنشرها بدورها على موقعها الإلكتروني.

وارتفعت أسعار النفط الخام بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل من قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري.

ورفعت أرامكو السعودية الأسبوع الماضي سعر خامها العربي الخفيف الرائد لعملائها الآسيويين في نوفمبر تشرين الثاني للشهر الخامس إلى أعلى مستوى له هذا العام.