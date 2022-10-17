بيانات: صادرات النفط الخام السعودية تصعد إلى 7.6 مليون برميل يومياً في أغسطس

صعدت صادرات النفط الخام السعودية إلى 7.6 مليون برميل يوميا في شهر أغسطس الماضي، من 7.38 مليون برميل يوميا في يوليو، حسبما أعلن منتدى الطاقة الدولي اليوم الإثنين نقلا عن مبادرة البيانات المشتركة “جودي”.

وذكرت “جودي” أن إنتاج السعودية من النفط الخام في أغسطس قفز من 236 ألف برميل يوميا إلى 11.05 مليون برميل يوميا.

كما زادت صادرات النفط الخام السعودية في أغسطس 217 ألف برميل يوميا إلى 7.60 مليون برميل يوميا، فيما زاد الحرق المباشر للنفط الخام في أغسطس 3000 برميل يوميا إلى 664 ألف برميل يوميا.

وفي سياق متصل، قالت “جودي” إن استهلاك المصافي الروسية انخفض 56 ألف برميل يوميا إلى 5.62 مليون برميل يوميا.