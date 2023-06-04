بيانات: صادرات الديزل الروسي المنقولة بحرا تنخفض 21% في مايو

شهدت صادرات روسيا المنقولة بحرا من الديزل وزيت الغاز هبوطا بنسبة21 بالمئة في مايو المنصرم عن الشهر السابق إلى نحو 3.1 مليون طن وسط انخفاض المعروض بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير وزيادة الطلب المحلي، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن كل من تجار وريفينيتيف أيكون.

وتم تعديل طاقة تكرير النفط الخام غير المستغلة لشهر مايو بزيادة 500 ألف طن عن الخطة السابقة إلى 5 ملايين طن مع تمديد عدة مصاف لفترة الصيانة.

ومنذ دخول الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ بشكل كامل في الخامس من فبراير الماضي، حول التجار صادرات الديزل من الموانئ الروسية إلى دول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وكانت أوروبا في السابق هي المشتري الرئيسي لهذه المنتجات.

ووفقا لبيانات ريفينيتيف، تراجع الديزل الروسي المنشأ الذي أُرسل إلى تركيا إلى 0.9 مليون طن في مايو من 1.2 مليون طن في أبريل .

لم يُحدد بعد الميناء الذي سيتم فيه تفريع نحو نصف كمية الشحنات.

وقال أحد التجار إنه سيتم نقل بعض كميات الديزل الروسي من سفينة إلى أخرى بالقرب من ميناء مرسين التركي.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن ما يقرب من 0.43 مليون طن من الديزل الذي تم تحميله في موانئ روسية على بحر البلطيق توجه إلى البرازيل الشهر الماضي.