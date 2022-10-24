بيانات سلبية جماعية في أوروبا.. هبوط مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو

شهدت أوروبا مجموعة من البيانات السلبية التي صدرت اليوم الإثنين، والتي من شأنها أن تعمق الأزمة الاقتصادية التي تشهدها القارة العجوز بالفعل.

فقد هبط مؤشر مدير المشتريات لشهر أكتوبر في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” وعدد من الدول الأوروبية، حيث ظلت قراءات المؤشر أقل من 50 نقطة، لتتراجع عن الشهر السابق، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها أوروبا مؤخرا نتيجة الحرب الأوكرانية.

وهبط مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو في أكتوبر ليسجل 46.6 نقطة، بعد أن سجل 47.8 نقطة الشهر الماضي.

وسقط مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو ليسجل 47.1 بعد أن سجل 48.1 الشهر الماضي.

فيما هبط مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا على عكس التوقعات وسجل 45.7 بعد أن كان مقدر له أن يسجل 47.

وسجل المؤشر ذاته في فرنسا تراجعًا أيضًا ليسجل 47.4 نقطة، بعد أن سجل الشهر الماضي 47.7 نقطة.

جدير بالذكر أن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي يحدد مستوى نشاط مديري المشتريات في القطاع الصناعي، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى النمو، وما دون الـ 50 يعني انكماشًا وتراجع في النشاط التصنيعي.