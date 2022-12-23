بيانات: زيادة طفيفة في طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية

شهدد عدد المواطنين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع، ما يشير إلى الضغوط الواقعة على سوق العمل الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتجيء تلك الأرقام في الوقت الذي انتعش فيه أكبر اقتصاد في العالم، بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق في الربع الثالث.

وتزيد قوة سوق العمل، التي أكدها أيضا تقلص قوائم البطالة بعض الشيء في أوائل ديسمبر بعد توسعها في الغالب منذ أكتوبر، احتمالات أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى والحفاظ عليها عند هذا المستوى لفترة من الوقت ضمن مسعاه للتصدي للتضخم. ويحاول المركزي الأمريكي تهدئة الطلب على كل شيء من الإسكان إلى العمالة لإعادة التضخم إلى حيز هدف 2%.

وقالت وزارة العمل أمس الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب لتصبح 216 ألفا وفق تعديل الرقم في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 222 ألف طلب في أحدث أسبوع. وشهدت طلبات إعانة البطالة تأرجحا صعودا وهبوطا في الأسابيع القليلة الماضية لكنها ظلت دون 270 ألفا وهو مستوى يقول خبراء اقتصاديون إنه يثير القلق بشأن أوضاع سوق العمل.

وعلى الرغم من الزيادات الأخيرة، فإن طلبات الإعانة المستمرة انخفضت بنحو 150 ألفا مما كانت عليه خلال هذه الفترة من عام 2019، وهو ما يرى بعض الاقتصاديين أنه يشير إلى أن سوق العمل لا تزال بعيدة عن التراجع.

ولم يكن لموجة تسريحات في قطاع التكنولوجيا والقطاعات التي تتأثر بشدة بسعر الفائدة مثل الإسكان أثر واضح على طلبات الإعانة حتى الآن.

وجاء في تقرير ثان لوزارة التجارة يوم الخميس أن هناك انتعاشا في الاقتصاد في الربع الثالث بعد الانكماش الذي شهده في النصف الأول من العام.

وقالت الحكومة في ثالث تقديراتها للإنتاج المحلي الإجمالي إن هناك زيادة بلغت 3.2 % على أساس سنوي في الربع الماضي في الإنتاج المحلي الإجمالي في تعديل بالزيادة عن 2.9 % أُعلنت الشهر الماضي. وكان الاقتصاد قد شهد انكماشا بنسبة 0.6 % في الربع الثاني.