بيانات رسمية: نشاط الصناعات التحويلية الصيني ينكمش على غير المتوقع في أبريل

انكمش نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين بشكل غير متوقع في أبريل، وهو ما يفاقم التحدي الذي يواجه الاقتصاد وسط تعاف غير منتظم في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في ظل تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التذبذب في قطاع العقارات بالبلاد، وفق ما أظهرته بيانات رسمية اليوم الأحد.

وأفادت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء بأن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الرسمي في قطاع الصناعات التحويلية سجل 49.2، منخفضا من 51.9 في مارس، ليكون دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري.

وجاءت القراءة دون توقعات عند 51.4.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، مدفوعا بتحرر الطلب الاستهلاكي بعد تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، لكن إنتاج المصانع تباطأ وسط ضعف النمو العالمي.