بيانات رسمية: التضخم في السعودية يهبط إلى 2% في أغسطس

شهد معدل التضخم السنوي في السعودية هبوطا إلى 2% في أغسطس الماضي من 2.3 % في الشهر السابق مواصلا هبوطه هذا العام، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن السبب الرئيسي للتضخم يعزى إلى الإيجارات الفعلية للمساكن التي زادت 10.8 % مما أثر على الارتفاع الإجمالي لأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى والتي زادت 9%.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، المحرك الرئيسي لزيادات الأسعار خلال معظم العام الماضي، بنسبة 0.4%.

وسجلت أسعار النقل ارتفاعا 0.5 % في حين انخفضت أسعار الملابس والأحذية والأثاث والمفروشات وتجهيزات المنزل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم 2.8 % في المتوسط في عام 2023 قبل أن يتراجع إلى 2.3 % في 2024.