بيانات حكومية: عدد سكان اليابان ينخفض وارتفاع «المقيمين الأجانب» لمستوى قياسي

تراجع عدد اليابانيين بأسرع وتيرة على الإطلاق، فيما زاد عدد المقيمين الأجانب إلى مستوى قياسي يقارب ثلاثة ملايين، وفق ما أظهرته بيانات حكومية صادرة اليوم الأربعاء.

وبحسب البيانات، ارتفعت نسبة كبار السن في المجتمع الياباني على مستوى البلاد. وتشير الأرقام إلى أن الرعايا الأجانب يلعبون دورا أكبر من أي وقت مضى في تعويض تراجع عدد السكان.

وانخفض عدد اليابانيين للعام الرابع عشر بنحو 800 ألف شخص إلى 122.42 مليون، وفقا لبيانات تسجيل السكان اعتبارا من الأول من يناير 2023، الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وأظهرت البيانات أن عدد السكان اليابانيين انخفض لأول مرة في جميع المقاطعات البالغ عددها 47.

وبلغ عدد الأجانب الذين يعيشون في اليابان رقما قياسيا عند 2.99 مليون، بزيادة 10.7 بالمئة عن العام الماضي. وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ أن بدأت الوزارة في تتبع البيانات قبل عقد مضى.

وحتى الأول من يناير 2020، أي قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في أنحاء العالم، كان هناك 2.87 مليون أجنبي يعيشون في اليابان.

وبحسب البيانات الجديدة، انخفض إجمالي عدد سكان اليابان بنحو 511 ألف نسمة إلى 125.42 مليون.