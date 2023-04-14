بيانات حكومية: التضخم في السعودية يهبط إلى 2.7% في مارس

هبط معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.7 % في مارس من 3% في فبراير، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة في أسعار الإيجارات، حسبما أظهرت بيانات حكومية.

وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 7.4 % عن العام السابق.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 8.7 % في مارس 2023 مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة 22 بالمئة في إيجارات الشقق. وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي نظرا لوزنها في المؤشر ويبلغ 21 %.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي شكلت المحرك الرئيسي للتضخم في معظم فترات عام 2022، بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا 6.3%.

لكن الهيئة العامة للإحصاء قالت إن أسعار المستهلكين زادت 0.1 % بالمقارنة مع فبراير، مع ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.4 مدفوعة بزيادة في تكاليف الإيجارات.