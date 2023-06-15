بيانات حكومية: التضخم في السعودية يرتفع إلى 2.8% في مايو

صعد معدل التضخم في السعودية 2.8 % في مايو الماضي من 2.7 % في أبريل، حيث وجاءت الزيادة مدعومة أساسا بارتفاع تكاليف السكن، حسبما أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس، نشرتها وكالة رويترز.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى صعدت بنسبة 8.4 % في مايو على أساس سنوي وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي شكلت المحرك الرئيسي للتضخم في معظم فترات عام 2022، بنسبة 0.9%.

وقالت الهيئة في بيان إن أسعار الإيجارات هي المحرك الرئيسي للتضخم في مايو 2023 بسبب أهميتها النسبية الأعلى في سلة الاستهلاك في السعودية، إذ تشكل 21%.

وزادت الإيجارات الفعلية بمقدار 9.9 % في مايو مع زيادة إيجارات الشقق 23.7 %. كما زادت أسعار المطاعم والفنادق بمقدار 5% والترفيه والثقافة 3.8%.

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 % على أساس شهري.

ويميل التضخم في السعودية لمسار الهبوط هذا العام من 3.4 % سجلها في يناير .