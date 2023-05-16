بيانات حكومية: التضخم السنوي في السعودية يلامس 2.7% في أبريل

سجل معدل التضخم السنوي في السعودية 2.7 % في أبريل، دون تغيير عن الشهر السابق، ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه، حسبما أظهرت بيانات حكومية.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد زادت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.1 % عن العام السابق، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات -المحرك الرئيسي للتضخم خلال معظم فترات 2022- بنسبة 1.0%.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 9.6 بالمئة في أبريل 2023، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق بواقع 22.2 بالمئة بعد ارتفاع مماثل في مارس.

وضمن أسعار الأغذية والمشروبات، ارتفعت أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنحو 11 %.

وعلى أساس شهري، ذكرت هيئة الإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.4 % في أبريل.

ويظهر استطلاع لرويترز أن التضخم في دول الخليج سيكون أقل مما هو متوقع للكثير من الاقتصادات الكبرى.

ويشير الاستطلاع إلى أن التضخم في منطقة الخليج للعام بأكمله سيتراوح بين 2.1 و3.3 % وأن ينخفض بصورة أكبر في 2024.