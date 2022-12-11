بيانات: توقعات بصعود مبيعات السيارات في الصين 3% خلال 2023

من المرجح أن تصعد مبيعات السيارات في الصين بنسبة 3%، لتستقر عند 27.6 مليون وحدة في العام 2023، حسبما ذكرت أكبر مؤسسة لصناعة السيارات في الصين.

وتوقعت المؤسسة أن يقود التعافي الاقتصادي إلى تعويض بعض النقاط السلبية مثل ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وقال شو هايدونج نائب كبير المهندسين في الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات في إفادة إنه من إجمالي المبيعات، من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 35 % لتصل إلى تسعة ملايين.

وتوقعت الرابطة تعرض القطاع لضغوط نزولية العام المقبل، بما في ذلك تباطؤ انتعاش ثقة المستهلك وتراجع يمكن توقعه بعد انتهاء أجل الحوافز الحكومية في نهاية عام 2022.

ودعت إلى تمديد الحوافز حتى عام 2023 على الأقل ومن بينها تخفيض ضريبة الشراء على المركبات ذات محركات الاحتراق ومختلف الإعانات الحكومية المحلية.

وتستعد شركات صناعة السيارات والمستثمرون لتراجع في السوق مع تراجع الاقتصاد ولكن الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات قالت إنها تتوقع أن تؤدي زيادة الدعم الحكومي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي العام المقبل.