بيانات تشير إلى قوة الاستثمار الرأسمالي الأمريكي في سبتمبر

ارتفعت طلبات المصانع الأمريكية لشراء معدات الأعمال، في سبتمبر، للشهر السابع على التوالي، ما يشير إلى قوة مستمرة في الاستثمار الرأسمالي.

الاستثمار الرأسمالي الأمريكي

أظهرت أرقام وزارة التجارة يوم الأربعاء أن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي وسيلة الاستثمار التجاري في المعدات التي تستثني الطائرات والمعدات العسكرية، ارتفعت بنسبة 0.8% بعد زيادة معدَّلة 0.5% في الشهر السابق.

انخفضت حجوزات جميع السلع المعمرة – أو العناصر التي كان من المفترض أن تستمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل – بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، ما يعكس تراجع الطائرات والسيارات.

كان متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين توقع زيادة بنسبة 0.5% في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية وانخفاض بنسبة 1.1% في إجمالي السلع المعمرة.

أدى الطلب القوي على خلفية السعة المحدودة إلى دفع قيمة الإنفاق على المعدات الأساسية إلى مستويات قياسية وساعد في تعزيز النمو الاقتصادي في النصف الأول من هذا العام.

ومع ذلك، فإن الاختناقات المستمرة في العرض ونقص العمالة حدَّت من قدرة المنتجين على إحراز تقدم في الحجوزات، حيث ارتفعت الطلبات غير المنفذة على السلع الرأسمالية إلى مستوى قياسي.

انخفضت حجوزات الطائرات التجارية بنسبة 28% تقريباً.

تراجع طلبيات بوينج

وأعلنت شركة “بوينج” في وقتٍ سابق عن 27 طلبية في سبتمبر، بانخفاض عن 53 في الشهر السابق. لا يمكن دائماً مقارنة بيانات الحكومة بشكلٍ مباشر على أساس شهري.

انخفضت طلبات شراء المركبات للشهر الثاني. وارتفعت طلبات السلع المعمرة باستثناء معدات النقل بنسبة 0.4%.

خارج فئة الطائرات المتقلبة، ارتفعت طلبات الآلات والمعادن. وفي الوقت نفسه، انخفضت حجوزات معدات الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية في سبتمبر.

قفزت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، وهو الرقم الذي سيستخدم لحساب الاستثمار في تقرير الحكومة حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الصادر يوم الخميس، بنسبة 1.4%، في أكبر مكسب خلال ستة أشهر.

وارتفعت الطلبيات على السلع الرأسمالية الدفاعية، وهي مكون متقلب، بنسبة 28.4% وعكست قفزة في قطاع الطائرات العسكرية. وانخفض إجمالي حجوزات السلع المعمرة بعد طرح المعدات العسكرية منه بنسبة 2%.

وارتفعت الطلبات غير المنفذة على السلع المعمرة المصنعة بنسبة 0.7%، بينما زادت المخزونات بنسبة 0.9% للشهر الثاني.

تؤكد سجلات الطلبات السابقة وضع قيود الإنتاج المستمرة ومدة الانتظار الطويلة التي يواجهها المصنعون.