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بيانات: تزايد الإصابات بكورونا بين المحصنين في لوس أنجلوس

هبطت بنسبة 66% فاعلية التطعيمات عندما كانت سلالة دلتا هي السائدة
أيمن عزام 1:17 ص, الأربعاء, 25 أغسطس 21 1:17 ص, الأربعاء, 25 أغسطس 21

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أورد مسؤولون تسجيل إصابات بكورونا بنسبة 25% من بين المحصنين في لوس انجلوس بداية من مايو حتى 25 يوليو، وهي الفترة التي شهدت تفشي سلالة المتحور دلتا سريع الانتشار.

أوضاع المحصنين في لوس انجلوس

وبحسب وكالة رويترز، أظهرت البيانات التي نشرها التقرير الأسبوعي للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تزايد الإصابات بين الأشخاص المحصنين تحصينا كاملا.

وتوصل العلماء الأمريكيون الأسبوع الماضي إلى استراتيجية لتوزيع جرعات معززة بداية من 20 سبتمبر القادم، لكن الموافقة عليها يلزمها تصديق هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

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وشملت البيانات الجديدة التي صدرت الثلاثاء تسجيل 43 ألف إصابة من بين سكان مقاطعة لوس انجلوس عمر 16 عام فما أكبر.

وتم تسجيل 10,895 إصابة، بما يعادل نسبة 25.3% من بين المحصنين بشكل كامل. وتم تسجيل 1,431 إصابة، بما يعادل نسبة 3.3% لدى المحصنين جزئيا.

وتم تسجيل 30,801 إصابة، بما يعادل 71.4% من بين الأشخاص غير المحصنين.

وحمت التطعيمات الأشخاص أصحاب الحالات الأكثر حدة.

وبحسب الدراسة، حجزت في المستشفيات نسبة 3.2% من المطعمين تطعيما كاملا المصابين بالعدوى.

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وتم إيداع نسبة 0.05 % في وحدة الرعاية المركزة وتم وضع نسبة 0.25%  على أجهزة التنفس الصناعي.

تراجع فاعلية التطعيمات

ومن بين غير المطعمين الذين أصيبوا بالعدوى، تم حجز نسبة 7.5% منهم، وتم إيداع نسبة 1.5% في وحدة الرعاية المركزة، واحتاجات نسبة 0.5% منهم لدعم يشمل استخدام أجهزة تنفس ميكانيكية.

وبالإضافة إلى بيانات مقاطعة لوس انجلوس، أظهر تقرير للمراكز الأمريكية تسجيل تراجعا ملحوظا في فاعلية اللقاح  بين الموظفين الأماميين في ثمانية ولايات انتشرت بها بها عدوى فيروس كورونا.

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وهبطت بنسبة 66%  فاعلية التطعيمات خلال فترة الدراسة عندما كانت سلالة دلتا هي السائدة، نزولا من 91% خلال الفترة التي سبقت وصول سلالة متحور دلتا.

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بقلم أيمن عزام

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