بيانات: تراجع نمو الاقتصاد البريطاني بأقل من المتوقع في مايو

سجل الاقتصاد البريطاني تراجعا بأقل من المتوقع في مايو الماضي رغم تأثير الإضرابات وعطلة إضافية للبنوك بمناسبة تتويج الملك تشارلز، مما يضعه على مسار تجنب الانكماش في الربع الثاني من العام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم الخميس إن الناتج الاقتصادي البريطاني انخفض 0.1 % في مايو على أساس شهري، بعد نموه 0.2 % في الشهر السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشا بنسبة 0.3%.

وانكمشت جميع قطاعات الاقتصاد في مايو باستثناء قطاع الخدمات الذي استقر دون نمو.

وقال المكتب إنه تلقى تقارير تفيد أن قطاعات الفنون والترفيه والفنادق والمطاعم استفادت من عطلة البنوك.

لكن توجد مؤشرات على تأثر الانتاج بالإضرابات في قطاعات الصحة والسكك الحديدية والتعليم.