بيانات: تراجع قوي في العجز التجاري الأمريكي خلال مارس مع ارتفاع الصادرات

سجل العجز التجاري الأمريكي انخفاضا شديدا في مارس الماضي مع زيادة الصادرات، مما قد يؤدي إلى أن تواصل التجارة المساهمة في النمو الاقتصادي في الربع الثاني، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.

وأوضحت البيانات إن العجز التجاري انكمش 9.1 بالمئة إلى 64.2 مليار دولار. وعُدّلت بيانات فبراير شباط لتظهر اتساع الفجوة التجارية إلى 70.6 مليار دولار بدلا من 70.5 مليار دولار كما ورد سابقا.

وزادت الصادرات 2.1 % إلى 256.2 مليار دولار. كما زادت صادرات السلع 3.1 % إلى 174.3 مليار دولار. وارتفعت صادرات النفط الخام 2.5 مليار دولار مما عزز الشحنات والإمدادات والمواد الصناعية.

وارتفعت كذلك صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات. وزادت أيضا صادرات الخدمات 0.1 مليار دولار لتسجل مستوى قياسيا عند 81.8 مليار دولار مدفوعة بحركة السفر والنقل.

أما الواردات فقد تراجعت 0.3 % إلى 320.4 مليار دولار مع انخفاض واردات السلع 0.5 % إلى 260.9 مليار دولار.