بيانات: تراجع الواردات الصينية.. وتباطؤ نمو الصادرات

شهدت الواردات الصينية هبوطا حادا في أبريل الماضي في حين تباطأت وتيرة نمو الصادرات، مما يعزز المؤشرات الدالة على تراجع لطلب المحلي بالرغم من رفع القيود ذات الصلة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ويزيد الضغط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل في مواجهة تباطؤ النمو العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بفضل الاستهلاك القوي للخدمات، لكن إنتاج المصانع تباطأ وتشير أحدث الأرقام التجارية إلى أن العودة لمستويات ما قبل الجائحة على المستوى المحلي لا يزال أمامها طريق طويل.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء تراجع الواردات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.9 % على أساس سنوي، بعد انخفاضها 1.4 % في الشهر السابق، بينما نمت الصادرات 8.5 % مقارنة مع قفزة نسبتها 14.8 % في مارس.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز عدم نمو الواردات وزيادة الصادرات 8%.

وحذر مسؤولون حكوميون مرارا من أن البيئة الخارجية “قاسية” و”معقدة” في أعقاب تصاعد مخاطر الركود بالنسبة للعديد من شركاء الصين التجاريين الرئيسيين.

إلا أن التدهور الحاد في التدفقات التجارية الشهر الماضي لن يؤدي إلا لتجدد المخاوف بشأن حالة الطلب الخارجي والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي، في ضوء هشاشة التعافي من العام الماضي عندما تعطلت الشحنات الواردة والصادرة بشدة بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.