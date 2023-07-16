بيانات: تباطؤ التضخم السعودي في يونيو وأسعار الأغذية والمشروبات ترتفع

سجل معدل التضخم في تركيا تباطؤأ خفيفا خلال يونيو الماضي، مقارنة بقراءة التضخم الماضية، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وكشفت البيانات عن زيادة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بـ 2.7% عن شهر يونيو مقارنة بـ 2.8% عن شهر مايو الماضي.

أما على أساس شهري فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السعودي بـ 0.2% وهي النسبة ذاتها للشهر مايو الماضي.

وكشفت البيانات عن صعود أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1%. فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بـ 0.9%.

ولم تؤثر البيانات بشكل كبير في مسار السوق السعودي، حيث افتتح مؤشر تاسي السعودي على ارتفاع بـ 0.26% في تمام الساعة الـحادية عشر بتوقيت الرياض. ويسجل مؤشر تاسي الآن 11738 نقطة.

ويرتفع سهم المطاحن الأولى بـ 2.96% ليصعد سعره إلى 97.3 ريالًا. فيما يهبط سهم الراجحي بـ 0.7% الآن إلى 71.3.

وترتفع أسهم عناية والمواساة وسلوشنز وام آي اس وموارد الآن بنسب تتراوح بين الـ 2% إلى 4%.