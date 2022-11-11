بيانات: انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2% في الربع الثالث

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا خلال الأشهر الثلاثة الممتدة إلى سبتمبر الماضي في بداية ما يرجح أن يكون ركودا مطولا، وهو ما يزيد كم التحديات التي يواجهها وزير المالية جيريمي هنت الذي يستعد لرفع الضرائب وخفض الإنفاق، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2 % في الربع الثالث، وهو ما يقل عن توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانكماش نسبته 0.5 %

وهذا هو أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية 2021 عندما كانت بريطانيا تفرض قيودا مشددة لمكافحة كوفيد-19. ويأتي في وقت تواجه فيه الأسر والأعمال أزمة تكاليف معيشة حادة.

وأصبح حجم الاقتصاد البريطاني أقل بصورة أكبر مما كان عليه قبل الجائحة، كما أنه الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعة السبع الذي لم يتعاف تماما من الركود الذي تسببت فيه.

وقالت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البحثية إنه على الرغم من أن الانخفاض جاء أقل مما كان يخشى المستثمرون، فإنه يجعل بريطانيا على الطريق لأسرع عودة إلى ركود منذ منتصف السبعينيات.