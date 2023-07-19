بيانات: انكماش أسوأ من المتوقع في الإنتاج الصناعي الأمريكي

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي هبوطا بنسبة 0.5% خلال يونيو الماضي، وذلك في الوقت الذي توقعت فيه الأسواق استقرار مؤشر الإنتاج الصناعي عند المستويات الصفرية 0.0% خلال نفس الفترة، وذلك بعدما كان قد سجل انكماشا بنسبة 0.2% في مايو الماضي، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس التغير في قيمة الإنتاج المعدل حسب التضخم الذي تنتجه المصانع والمناجم والمرافق العامة.

وبالتالي، يعد هذا المؤشر أحد المؤشرات الرائدة التي تعبر عن صحة الاقتصاد، حيث يتأثر الإنتاج سريعا بدورة الأعمال، كما أنه يرتبط بوضع المستهلك، فيما يتعلق بمستويات التوظيف والأجور.

وكذلك يعتبر مؤشر الإنتاج الصناعي أحد المؤشرات رائدة لقياس صحة الاقتصاد، حيث يتأثر الانتاج سريعا بتقلبات دورة الأعمال بالإضافة إلى ارتباطه بأوضاع المستهلك مثل مستويات التوظيف والأرباح. وأيضا، فإن الإنتاج الصناعي ومعدل استغلال القدرات لا يمثلا فقط الاتجاه في القطاع التصنيعي.