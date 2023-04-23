بيانات: انخفاض ودائع البنوك الأمريكية 76.2 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي

شهد حجم الودائع الأمريكية هبوطا بواقع ر 76.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل الجاري، وفق ما اظهرته بيانات معدلة على أساس موسمي من الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي.

وكان الهبوط غالباً في المؤسسات الضخمة والأجنبية، لكن الودائع تقلصت أيضاً في البنوك الصغيرة.

في غضون ذلك، زاد إقراض المصارف التجارية بمقدار 13.8 مليار دولار خلال الفترة بعد زيادة 10.2 مليار دولار في الأسبوع السابق على أساس معدل موسمياً. وهبطت القروض والعقود الإيجارية 9.3 مليار دولار على أساس غير معدل.

وتُشكل عمليات الإقراض المفتاح لنمو الشركات والإنفاق، ومن المنتظر أن تُمثل معايير القروض الأشد صرامة ظروفاً غير مواتية ومتصاعدة في مواجهة الاقتصاد خلال الشهر المقبلة. رغم ذلك، قد يسهم ذلك في كبح معدلات التضخم في الولايات المتحدة بطريقة أسرع من المتوقع سابقاً، بحسب أحدث استطلاع رأي لـ”بلومبرج” شمل خبراء اقتصاد.