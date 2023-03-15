بيانات: انتعاش الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين

سجلت الصين انتعاشة في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، فيما سجل معدل البطالة قراءة أعلى من سابقتها وفاق التوقعات، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في الصين صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت البيانات تسجيل الصين ارتفاعا في حجم الإنتاج الصناعي بواقع 2.4% على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الأسواق التي اشارت لتسجيله 2.6%، ولكنه أعلى بكثير من القراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 1.3%، وهو ما يعكس بدء تعافي القطاع الصناعي داخل الصين بشكل واضح.

وفي نفس الوقت، ارتفعت مبيعات التجزئة بقوة داخل الصين خلال نفس الفترة، لتسجل نموا بنحو 3.5% على أساس سنوي، وذلك بما يطابق توقعات الأسواق، ولكن هذه القراءة أعلى بكثير من القراءة السابقة التي سجلتها الصين، والتي اوضحت انكماش مبيعات التجزئة بنسبة 1.8%.

ولكن رغم إيجابية تلك البيانات، إلا أن الصين قد سجلت ارتفاعا في معدل البطالة خلال نفس الفترة، حيث ارتفع إلى 5.6%، وهو أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 5.3%، كما أنه أعلى من القراءة السابقة التي سجلتها الصين بشهر ديسمبر، والتي بلغت 5.5%.

ويعكس مؤشر الإنتاج الصناعي حجم التغير الذي شهدته الصين بمخرجات القطاع الصناعي، في حين تعكس مبيعات التجزئة التغير في حجم الإنفاق من قبل الأفراد داخل الصين ، واخيرا يعكس معدل البطالة التغير في حجم العمالة داخل الصين.