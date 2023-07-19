بيانات: اليوان يهبط مقابل الدولار عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة

هبط سعر اليوان مقابل العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة خيبت آمال المستثمرين.

وكشفت بيانات حكومية صادرة الإثنين عن أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل نمواً بنسبة 0.8 ٪ فقط عن الربع السابق مع ضعف الطلب في الداخل والخارج نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة الضغط على صانعي السياسة لتقديم المزيد من التحفيز.

وأظهرت بيانات أخرى أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بنسبة 3.1% في الشهر الماضي بينما توقع المحللون ارتفاعا بنسبة 3.4%.

في المقابل، قفز الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 4.4% خلال يونيو مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 2.5%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني في تمام الساعة 21:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 7.1720.