بيانات: النشاط غير التصنيعي الصيني ينمو ببطء في أبريل

نما النشاط غير التصنيعي في الصين بوتيرة أكثر بطئا في أبريل الجاري، وهو مؤشر سلبي بالنسبة لصانعي السياسة الذين يعتمدون على استهلاك الخدمات لتعويض الضعف في قطاع المصانع وسط تباطؤ في الطلب العالمي، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في القطاع غير التصنيعي سجل 56.4 مقابل 58.2 في مارس آذار، ليظل فوق مستوى الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش في النشاط على أساس شهري.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، 54.4 مقارنة مع 57 في مارس.