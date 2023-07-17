بيانات: الناتج الصناعي الصيني يرتفع 3.8% في النصف الأول

ارتفع نمو الناتج الصناعي في الصين بنسبة 3.8% سنويًا خلال النصف الأول من العام الحالي، حسبما أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني.

وأوضحت البيانات التش نشرتها وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن الناتج الصناعي نما خلال يونيو الماضي بنسبة 4.4 % سنويًا بعد نموه بمعدل 3.5 % خلال مايو الماضي.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصين نموًا في ناتج قطاع الخدمات خلال النصف الأول بنسبة 6.4 % سنويًا، بعد نموه بمعدل 1 % خلال الربع الأول من العام.

وسجل ناتج قطاع الترفيه والضيافة نموًا بمعدل 15.5 % في حين زاد ناتج قطاع نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.9 % خلال النصف الأول.

ويستخدم مقياس الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات الكبيرة التي لا يقل إجمالي حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون يوان (8ر2 مليون دولار).