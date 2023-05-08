بيانات: الناتج الصناعي الألماني يهبط 3.4% خلال مارس

شهد الناتج الصناعي الألماني انخفاضا بأكثر من المتوقع في مارس الماضي، بانخفاض نسبته 3.4% عن الشهر السابق، حسبما قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الإثنين.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع محللون انخفاضا 1.3%.

قال مكتب الإحصاء الألماني، الإثنين إن الناتج الصناعي للبلاد انخفض بنسبة 3.4% في مارس الماضي بالمقارنة مع نمو كان قد سجله بالشهر السابق عند 2.1%.

كانت صناعة السيارات مساهماً رئيسياً في التراجع خلال مارس، حيث انخفض تصنيع السيارات وقطع الغيار بنسبة 6.5%، بالمقارنة مع زيادة 6.9% في فبراير.

وتعد ألمانيا هي موطن لشركات صناعة السيارات بما في ذلك فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز ، وقطاع السيارات هو أحد أهم أعمدة الصناعة في البلاد.