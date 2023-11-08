بيانات : الفجوة التجارية الأمريكية ترتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر

سجل العجز التجاري الأمريكي زيادة بأكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي، مما يجعل من غير المرجح أن تسهم التجارة في النمو خلال الربع الثالث، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة التجارة أمس الثلاثاء إن العجز التجاري زاد 4.9 % إلى 61.5 مليار دولار من 58.7 مليار دولار بعد تعديل طفيف في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020. وكان خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 59.9 مليار دولار في سبتمبر.

وزادت صادرات السلع والخدمات 2.2 % إلى 261.1 مليار دولار. وارتفعت صادرات السلع 3.1 % إلى 176.7 مليار دولار في حين بلغت صادرات الخدمات 84.4 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق.

كما نمت واردات السلع والخدمات 2.7 % إلى 322.7 مليار دولار، وزادت واردات السلع 2.7 % إلى 263 مليار دولار بينما ارتفعت واردات الخدمات 2.6 % إلى 59.6 مليار دولار.

وتراجع فائض الخدمات قليلا إلى 24.8 مليار دولار من 25.9 مليار دولار.