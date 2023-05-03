بيانات: الطائرات المدنية تُنعش طلبيات المصانع الأمريكية في مارس

شهدت الطلبيات الجديدة على السلع أمريكية الصنع في مارس، انتعاشة قوية مدعومة بقفزة في الطلب على الطائرات المدنية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

لكن معاناة الصناعات التحويلية بشكل عام استمرت تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة التجارة إن طلبيات المصانع زادت 0.9 % بعد انخفاضها 1.1 % في فبراير.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انتعاش الطلبيات بنسبة 1.1%. وارتفعت الطلبيات 2.4 % على أساس سنوي في مارس.

ويشهد قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.3 % من الاقتصاد الأمريكي، تراجعا بسبب أسرع حملة لرفع أسعار الفائدة يطبقها مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ الثمانينيات.