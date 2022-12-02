بيانات: الصادرات الألمانية تهبط بأعلى من المتوقع في أكتوبر

هبطت الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، حيث قادت الزيادة في معدلات التضخم وهبوط الطلب الخارجي، جنبا إلى جنب مع ضعف سلاسل الإمدادات إلى ارتفاع في مخاطر الركود في أكبر اقتصاد في أوروبا هذا الشتاء، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني انخفاض الصادرات بنسبة 0.6 % في أكتوبر الماضي، وهو ما يعادل مثلي توقعات المحللين في استطلاع لرويترز.

وتراجعت الواردات بنسبة 3.7 % خلال الشهر مما أدى لارتفاع الفائض التجاري إلى 6.9 مليار يورو (7.26 مليار دولار.)

وكان من المتوقع أن تهبط الواردات بنسبة 0.4%.