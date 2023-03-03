بيانات: الصادرات الألمانية تنمو أعلى من المتوقع في يناير بدعم من الطلب الأمريكي القوي

سجلت الصادرات الألمانية نموا أكبر من المتوقع في يناير الماضي، إذ ارتفعت 2.1 %على أساس شهري بعد انخفاضها في ديسمبر الماضي، مدعومة بالطلب القوي من الولايات المتحدة وبريطانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن بيانات.

وكان استطلاع أجرته رويترز توقع زيادة الصادرات 1.5 % على أساس شهري.

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.1 % على أساس شهري بينما زادت الصادرات إلى بريطانيا بنسبة 7.8%.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الواردات انخفضت 3.4 % بالمقارنة مع ديسمبر، وهو ما خالف توقعات المحللين بارتفاعها 2%.

وشكلت الواردات من الصين أغلب الواردات الألمانية وبلغت قيمتها 12.7 مليار يورو.