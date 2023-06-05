بيانات: الصادرات الألمانية تصعد على غير المتوقع في أبريل مع إعادة الفتح بالصين

زادت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في أبريل، مدعومة بعمليات التوريد إلى الصين في أعقاب إعادة الفتح ورفع قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الصادرات الألمانية زادت 1.2% عن الشهر السابق. وتوقع استطلاع لرويترز تراجعا على أساس شهري 2.5%.

وأضاف المكتب أن الصادرات إلى الصين قفزت 10.1%.

وانخفضت الواردات 1.7% مقارنة مع مارس، مقابل توقعات المحللين لتراجع 1.0%.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 18.4 مليار يورو (19.68 مليار دولار) في أبريل، ارتفاعا من 14.9 مليار يورو في الشهر السابق.