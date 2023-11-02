بيانات: السعودية تسجل عجزا في الميزانية 9.5 مليار دولار في الربع الثالث

سجلت السعودية عجزًا في الميزانية بواقع 35.8 مليار ريال (9.54 مليار دولار) في الربع الثالث من العام، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية يوم الأربعاء.

وقالت وزارة المالية في تحديث بخصوص الميزانية إن العجز لأول تسعة أشهر من العام بلغ 44 مليار ريال.

وسجلت الدولة الأولى عالميًّا في تصدير النفط فائضًا في الميزانية 30 مليار دولار تقريبًا في 2022 بعد أن عززت أسعار النفط المرتفعة، العام الماضي، عوائد الحكومة 31%.

لكن انخفاض الأسعار وتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام هذا العام، وهو خفض تقول المملكة إنه خطوة استباقية لجعل الأسواق مستقرة، أثّرا في عوائد النفط وألقيا بظلالهما على النمو.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 258.5 مليار ريال، في انخفاض 14% على أساس سنوي، مثلت الإيرادات النفطية 147 مليار ريال منها، منخفضة 36 بالمئة عن الفترة نفسها في 2022.

لكن الإيرادات غير النفطية بلغت 111.5 مليار، لترتفع 53 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.