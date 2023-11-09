بيانات: الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي يرتفع 11.2% في سبتمبر

هبط الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2023 بنسبة 11.2%، قياسًا بنفس الفترة من عام 2022، مواصلا انخفاضه للشهر الخامس على التوالي، وفق ما أورده موقع إنفيستينج دوت كوم.

وحسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 122.99 نقطة خلال شهر سبتمبر 2023 وفقًا لسنة الأساس 2010، مقارنةً بـ138.5 نقطة خلال شهر سبتمبر 2022.

وقالت الهيئة إنه على الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر سبتمبر 2023 قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.

ومؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.