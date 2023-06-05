بيانات: التضخم في تركيا يهبط إلى 39.6% في مايو

هبطت معدلات التضخم السنوي في تركيا إلى 39.59% في مايو متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات وهو ما يعود بالأساس إلى تعويض الحكومة لارتفاع أسعار السلع بتقديم الغاز الطبيعي مجانا، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الإثنين.

وقال معهد الإحصاء التركي الأسبوع الماضي إنه سيطبق طريقة لا تحتسب سعر الغاز الطبيعي في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو وهو الشهر الذي فاز فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.

وتعهدت الحكومة قبل انتخابات الشهر الماضي بأنها ستقدم الغاز مجانا في شهر مايو ثم ستقدم 25 مترا مكعبا مجانا شهريا حتى مايو من العام المقبل. ويعتقد أن الخطوة ستكلف الحكومة 40 مليار ليرة (1.89 مليار دولار).

وارتفعت أسعار المستهلكين في مايو 0.04% عن الشهر السابق مقارنة مع توقعات بتراجع 0.2% في استطلاع لرويترز.

وتوقع الاستطلاع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين 39.2% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إلى 45% في نهاية العام.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.65% على أساس شهري في مايو ، مسجلا زيادة سنويا قدرها 40.76%، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وتفاقم التضخم متأثرا بأزمة الليرة التي بدأت في نهاية عام 2021 ووصل إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عندما بلغ 85.51 بالمئة في أكتوبر الماضي، ونزل التضخم إلى 43.68 % في أبريل.