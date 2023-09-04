بيانات: التضخم في تركيا يرتفع خلال أغسطس والليرة تواصل هبوطها

سجل معدل التضخم في تركيا صعودا خلال أغسطس إلى 58.94% على أساس سنوي، مقابل 47.83% في يوليو. فيما كانت التوقعات عند 55.90%، حسبما أورد موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم 9.09% في أغسطس، مقابل 9.49% في يوليو، وكانت التوقعات عند 7%.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمعدل كبير في 24 أغسطس مخالفًا التوقعات، وذلك لتخفيف ضغوط الأسعار وخفض التضخم. ومن المقرر اتخاذ المركزي قراراً بشأن أسعار الفائدة مرة أخرى في 21 سبتمبر.

ويقول محللون في “وول ستريت” إن الوضع يتطلب مزيداً من التشديد النقدي. وقفز متوسط توقعات التضخم في نهاية العام إلى 65%، حسب مسح أجرته شبكة “بلومبرج” في الفترة من 25 أغسطس إلى 30 أغسطس.

فيما أفاد محللو بنك “غولدمان ساكس” بقيادة كيفن دالي، في تقرير أن تأثير الإجراءات المطبقة مؤخراً، بما في ذلك الرفع الحاد لأسعار الفائدة “يستغرق بعض الوقت ليصبح ملموساً. وبالتالي، نتوقع مواصلة التضخم للصعود على المدى القريب بسبب استمرار الزيادات الكبيرة في التكاليف”.

بيد أن انخفاض الليرة التركية، التي تكبدت ثاني أكبر تراجع في قيمة عملات الأسواق الناشئة منذ بداية 2023، ما يزال يلقي بظلاله على الاقتصاد ويضخم تأثير الزيادات الضريبية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة لتمويل عجز الميزانية المتزايد على الأسعار.

وتتراجع العملة التركية خلال تعاملات اليوم الإثنين بنسبة 0.56% أمام الدولار، لتسجل 26.77 ليرة للدولار الواحد.

فيما تسجل أمام اليورو تراجعًا بنسبة 0.71% إلى 28.94 ليرة لليورو الواحد.