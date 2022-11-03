بيانات: التضخم في تركيا عند ذروة 24 عامًا بعد خفض سعر الفائدة

صعد معدل التضخم في تركيا، إلى ذورة 24 عامًا في شهر أكتوبر المنصرم، ليبلغ 58.51%، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، في أعقاب خفض البنك المركزي الترمي سعر الفائدة 3 مرات في ثلاثة أشهر رغم زيادة الأسعار، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن بيانات رسمية.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن معهد الإحصاءات التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.54 % على أساس شهري، مقابل توقعات في مسح أجرته رويترز بارتفاع 3.60%.

وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي 85.60%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.83 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر الماضي، و157.69 % على أساس سنوي.