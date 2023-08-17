بيانات: التضخم في بريطانيا يهبط إلى 6.8% في يوليو

شهد معدل التضخم في بريطانيا تباطئا كما ما كان متوقعا في يوليو الماضي إلى أدنى معدلاته السنوية منذ فبراير من عام 2022، ورغم وجود المزيد من المؤشرات التي تشير إلى ضغوط على أسعار السلع الأساسية والخدمات، وفق ما أظهرته بيانات رسمية نقلتها وكالة رويترز.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.8% مقارنة مع 7.9% في يونيو وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا واستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد.

ويتحرك معدل التضخم بذلك مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما الذي بلغه في أكتوبر عند 11.1 %، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من البنك المركزي البالغ 2%.

وعلى الرغم من التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو في الأسعار في غرب أوروبا إذ لم يتجاوزها في التضخم سوى أيسلندا والنمسا في يوليو .

ويراقب بنك إنجلترا معدل التضخم الرئيسي،الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وأسعار خدمات المستهلكين عن كثب.

وظل معدل التضخم الرئيسي عند 6.9% في يوليو دون تغيير عن يونيو وأعلى من التوقعات بقراءة عند 6.8 % في استطلاع أجرته رويترز.

وارتفع تضخم أسعار الخدمات إلى 7.4 % من 7.2 % في يونيو.