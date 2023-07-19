بيانات: التضخم في بريطانيا ينمو بأعلى من المتوقع

شهدت أسعار المستهلكين نموا بأعلى من توقعات الأسواق خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا نموا بنسبة 7.9% على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 8.2%، حسبما أظهرت بيانات التضخم الصادرة اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاء البريطاني.

وتجيء قراءة أسعار المستهلكين أقل أيضا من نظيرتها السابقة التي سجلتها بريطانيا خلال شهر مايو الماضي والتي بلغت 8.7%.

أما عن التضخم الأساسي، فقد شهدت بريطانيا ارتفاعه بنسبة 6.9% خلال نفس الفترة، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله 7.1%، كما أنه أقل كذلك من القراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 7.1% خلال شهر مايو الماضي.

وتعكس مؤشرات أسعار المستهلكين معدلات التضخم في الاقتصاد، والتضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، لذا فالعلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة هي العامل الأساسي لإدراك أهمية مثل هذا المؤشر في بريطانيا، بالإضافة إلى معرفة مدى تأثيره على الأسواق وعلى الاستثمارات كافة.