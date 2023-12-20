بيانات: التضخم في بريطانيا عند قاع أكثر من عامين

شهد مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا تباطئًا بأعلى من توقعات الأسواق، مسجلا أقل مستوى له منذ شهر سبتمبر 2021، وفق أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيانات، فقد سجل مؤشر التضخم في بريطانيا 3.9% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤ التضخم إلى 4.3%، بعدما كان قد انخفض إلى 4.6% في شهر أكتوبر الماضي.

وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة) ، فقد شهدت بريطانيا تباطؤ المؤشر خلال نوفمبر على أساس سنوي، ليسجل نحو 5.1%، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله 5.6%، بعدما استقر التضخم الأساسي عند 5.7% خلال أكتوبر الماضي.

وتعكس مؤشرات أسعار المستهلكين معدلات التضخم في الاقتصاد، و التضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، لذا فالعلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة هي العامل الأساسي لإدراك أهمية مثل هذا المؤشر في بريطانيا، بالإضافة إلى معرفة مدى تأثيره على الأسواق وعلى الاستثمارات كافة.