بيانات: التضخم في اليابان يتسارع في يونيو

شهد معدل التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان تسارعًا واضحًا، خلال شهر يونيو الماضي، حيث ظلَّ أعلى من المستهدف الذي حدده بنك اليابان البالغ 2%، وذلك للشهر الـ15 على التوالي، مما يضيف إلى العلامات الأخيرة التي أشارت إلى تزايد ضغوط الأسعار، حسبما أشارت بيانات رسمية نقلتها وكالة رويترز.

وقد أكد مكتب الإحصاء الوطني في اليابان، صباح يوم الجمعة، تسارع معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان إلى 3.3% لشهر يونيو الماضي، مقارنة بالقراءة السابقة خلال شهر مايو، التي سجلت ما يعادل 3.2% على أساس سنوي، كما جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين متوافقة مع توقعات الأسواق.

كما كشفت البيانات عن تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان مسجلًا ما يقرب 4.2%، مقارنة بالقراءة السابقة المسجلة بشهر مايو والتي كانت 4.3%.

تأتي بيانات التضخم قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في الأسبوع المقبل، حيث سيصدر مجلس إدارة البنك المركزي توقعات فصلية جديدة، فضلًا عن مناقشة ما إذا كانت الظروف في مكانها الصحيح لبدء التخلص التدريجي من سياسات التيسير النقدي لبنك اليابان.