بيانات: التضخم في اليابان عند ذروة 40 عاما

استمرت معدلات التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان خلال أبريل الماضي في تسجيل معدلات أعلى بكثير من نسبة الـ2% التي تستهدفها طوكيو، فيما وصل مؤشر رئيسي يستبعد تأثيرات الوقود إلى أعلى مستوى في أربعة عقود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات نُشرت يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستبعد الأغذية الطازجة ولكنه يشمل عناصر الطاقة، ارتفع 3.4 % في أبريل على أساس سنوي وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين لكنه أعلى من النسبة المسجلة في مارس وبلغت 3.1%.

أما المؤشر الذي يستثني كلا من الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره المقياس الأبرز لاتجاهات الأسعار المحلية التي يحركها الطلب، فقد ارتفع 4.1 % في أبريل على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ سبتمبر 1981.