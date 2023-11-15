بيانات: التضخم في السعودية يواصل تراجعه في أكتوبر إلى 1.6%

هبط معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.6% خلال أكتوبر من 1.7% في الشهر السابق، وكانت إيجارات المساكن هي المحرك الرئيسي مرة أخرى، وفق ما أظهرته بيانات حكومية اليوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت 7.8% في أكتوبر مدفوعة بزيادة إجمالية في إيجارات المساكن بنسبة 9.3%، منها ارتفاع إيجارات الشقق بنسبة 15 بالمئة تقريبا.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية والمشروبات، التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية خلال معظم عام 2022، بنسبة 0.8% في أكتوبر، لكن أسعار المطاعم والفنادق صعدت اثنين بالمئة تقريبا بسبب زيادة أسعار خدمات تقديم الطعام.

وشهد التضخم تراجعا بطيئا في السعودية هذا العام، وظل تحت السيطرة نسبيا مقارنة بمستويات التضخم العالمية وهو ما يرجع جزئيا إلى السياسات الحكومية لإدارة ارتفاع الأسعار.

وتوقعت الحكومة أن يبلغ التضخم 2.6 بالمئة في 2023 قبل أن يتراجع إلى 2.2% في 2024.