بيانات: التضخم في أمريكا يهبط 3% في يونيو

هبط مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3% في يونيو الماضي على أساس سنوي، من 4% في مايو، وبأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 3.1%.، وفق أحدث البيانات الصادرة عن هيئة إحصاءات العمل الأمريكية.

وجاءت بيانات التضخم الأمريكية بمثابة مفاجأة سارة للأسواق المالية والمتابعين وصانعي السياسات، مع تسجيل أدنى مستوى منذ مارس 2021.

ومنذ تسجيل التضخم الأمريكي ذروة 40 عامًا في يونيو 2022 عند مستوى 9.1%، فإنه واصل التباطؤ للشهر الثاني عشر على التوالي.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.2% في يونيو، ما جاء أفضل من التوقعات البالغة 0.3%.

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن تباطؤ التضخم جاء مع تراجع أسعار البنزين بنحو 27% في الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، مع استمرار هبوط أسعار النفط.