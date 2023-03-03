بيانات: التضخم السنوي التركي يهبط إلى 18% في فبراير

سجل معدل التضخم السنوي في تركيا هبوطًا طفيفًا إلى 18.55% في فبراير ، وهو ما جاء دون التوقعات، وذلك في أعقاب هزات أرضية عنيفة ضربت جنوب شرق البلاد وأودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص قبل أقل من شهر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.15% على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع في استطلاع أجرته “رويترز” بأن ترتفع 3.4%. وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 55.5% على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.56% على أساس شهري في فبراير، بزيادة سنوية 76.61%.