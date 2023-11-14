بيانات التضخم الأمريكية تنعكس على أداء بورصات الخليج

تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع، فى محاولة لاستنباط ما إذا كانت أسعار الفائدة العالمية قد بلغت ذروتها أم لا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.3% في أكتوبر من 3.7% في سبتمبر عندما تنشر البيانات اليوم الثلاثاء، لكنهم توقعوا عدم تغير معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المكونات المتقلبة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إذ إن معظم عملات هذه البلدان مربوطة بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 0.4 % مع تراجع سهمي شركة لومي لتأجير السيارات 3.3 % واتحاد عذيب للاتصالات 1.6%.

وسحب المستثمرون الأجانب مبلغا قياسيا من الأموال من صناديق الأسهم الأمريكية التي تتتبع أداء الأسهم السعودية في أكتوبر في ظل أسوأ أعمال عنف تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ عقود.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 % مع صعود سهم بنك المشرق (4.2 %).

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.دي سويس إن بورصة دبي لا تزال متقلبة ومن المحتمل أن تتعرض للهبوط.