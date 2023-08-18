بيانات: التضخم الأساسي في اليابان يتراجع في يوليو

سجلت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان تباطئا خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يعزز التوقعات بألا يتعجل بنك اليابان (المركزي) التخلي عن سياسة التيسير النقدي حتى على الرغم من بقاء التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه البنك، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات يوم الجمعة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 3.1 %، وهو ما جاء متماشيا مع متوسط تقديرات السوق. وكان المؤشر قد ارتفع 3.3% في الشهر السابق. وتجاوز المؤشر مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي للشهر السادس عشر على التوالي.

وأظهر مؤشر منفصل يستبعد أثر أسعار الأغذية الطازجة والطاقة ارتفاع أسعار المستهلكين 4.3 % على أساس سنوي في يوليو بزيادة عن الشهر السابق.

ويقول البنك المركزي إن ضغط الأجور لم يتزايد بعد بالقدر الكافي الذي يتطلب إدخال تعديل جديد على سياسة التيسير النقدي الشديد التي يتبعها.