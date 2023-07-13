بيانات: التجارة الصينية الروسية عند ذروتها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية

لامست أنشطة التجارة الثنائية بين الصين وروسيا أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، في يونيو، في وقت قالت فيه الجارتان إن علاقاتهما وصلت إلى مستوى عال جديد، حسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الخميس.

وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة التجارة الثنائية إلى 20.83 مليار دولار في يونيو حزيران لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير 2022 رغم تباطؤ الطلب العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

وزادت واردات الصين من روسيا 15.7 % إلى 11.28 مليار دولار مقارنة مع زيادة بنسبة 10% في مايو.

وتشتري الصين النفط والفحم وبعض المعادن من روسيا بأسعار مخفضة.

وارتفعت الشحنات الواردة إلى روسيا 90.9 % الشهر الماضي إلى 9.55 مليار دولار إجمالا، تراجعا من 114 % في مايو.

ولم تنشر إدارة الجمارك الصينية البيانات بالتفصيل يوم الخميس.

ووفقا لوكالة أوتوستات لتحليل البيانات، فإن ستا من أعلى عشر علامات تجارية من حيث الحصة السوقية في صناعة السيارات بروسيا هي شركات صينية، مثل هافل وشيري وجيلي، التي ملأت الفراغ الناجم عن انسحاب الشركات الغربية.