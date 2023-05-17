بيانات: الاقتصاد الياباني ينمو 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول

نما الاقتصاد الياباني 1.6 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، إذ عوض الاستهلاك الخاص القوي والزيادة غير المتوقعة في الإنفاق الرأسمالي تراجع الطلب الخارجي، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن بيانات حكومية.

وفاقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بكثير متوسط تقديرات الاقتصاديين لنمو 0.7 % على أساس سنوي.

ونما الاستهلاك المحلي الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 0.6 % على أساس فصلي في الفترة من يناير إلى مارس، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو، 0.9 %، مقابل تقديرات الاقتصاديين بانخفاضه.

وقلص انخفاض الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، مكاسب الربع الأول بواقع 0.3 نقطة مئوية، والتي عوضتها زيادة الطلب المحلي 0.7 نقطة مئوية.