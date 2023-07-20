بيانات: الاقتصاد الأسترالي يضيف 32.6 ألف وظيفة في يونيو الماضي

نجح الاقتصاد الأسترالي في إضافة قرابة 32.6 ألف وظيفة في يونيو الماضي، وهو أفضل بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت لإضافة أستراليا حوالي 15.4 ألف وظيفة فقط، حسبما أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي اليوم الخميس

لكن ليست تلك القراءة بقوة القراءة السابقة التي أوضحت أن اقتصاد أستراليا قد أضاف 76.5 آلاف وظيفة خلال مايو الماضي، بعدما تمت مراجعتها على نحو إيجابي من 75.9 ألف وظيفة.

وفي الوقت ذاته، استقر معدل البطالة داخل أستراليا خلال شهر يونيو، ليصل إلى 3.5% خلال نفس الفترة، وهو أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت لاستقراره عند نفس قراءته السابقة لشهر مايو ، والتي كانت قد سجلت 3.6% قبل مراجعتها إلى 3.5% أيضا.

ويعتبر مؤشر التغير في معدل التوظيف في أستراليا أحد مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي، حيث أنه يوضح أداء النشاط الاقتصادي بشكل عام في أستراليا.

ويشير ارتفاع القراءة عن التوقعات إلى التأثير بالإيجاب على الدولار الاسترالي AUD ، فيما يشير تراجعها عن التوقعات إلى تراجع الدولار الاسترالي ، وفي هذه الحالة يعتبر التأثير متباين وحيادي على حركة الدولار الاسترالي.